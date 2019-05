2 yıldır aynı sofrada oruç açıyorlar

Milas'a bağlı Dere Mahallesi'nde birlik ve beraberlik içerisinde hayırseverlerin de katkılarıyla mahalle camisi inşasını tamamlayarak camiyi 2018'de ibadete açan mahalleli, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan boyunca cami avlusunda kurulan aynı sofrada iftar yapıyor.

Milas'a bağlı Dere Mahallesi'nde 2018 yılında kurulmaya başlayan iftar sofraları, bu yılda aynı coşkuyla ve şevkle devam ediyor. Bu yıl hayırseverlerin desteğiyle mahallede her gün cami avlusunda iftar veriliyor. İftar sofrasının hazırlanmasında gönüllü olarak görev alan Dere Mahallesi sakinleri, 2 yıldır cami avlusunda kurulan sofrada dualarla oruçlarını açıyor.



Dere Mahallesi Muhtarı Mehmet Saroğlu, Cami İmamı Hüseyin Kara'nın 2018'de Ramazan ayı boyunca verdiği iftar yemeklerinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, iftar yemeklerinin bu yılda halkın desteği ve gönüllülük esasıyla devam ettiğini anlattı.



Muhtar Sarıoğlu, "Dere Mahallesi Cami İmamımız Hüseyin Kara, geçtiğimiz yıl camimizin inşasının tamamlanması için gerekli olan maddi kaynağın sağlanması adına hayırseverlerimizi ve halkımızı harekete geçiren önemli girişimlerde bulundu. Mahallemizin hayırseverleri başta olmak üzere Eski AK Parti Muğla Milletvekilimiz Sayın Hasan Kökten ve mahalle dışından da çok sayıda hayırseverimiz sayesinde gerekli olan maddi kaynak toplandı ve camimiz inşaatı 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Ardından Allah'ın izniyle camimizi yine hep birlikte ibadete açtık. Camimizin inşasının tamamlanmasında büyük emeği olan Dere Mahallesi Cami İmamımız Hüseyin Kara da cami açılışı sonrasında geçtiğimiz yıl Ramazan boyunca her gün iftar verdi. Halkımız bu iftar yemeklerine yoğun ilgi gösterdi. Dere'de Ramazan bir başka güzel yaşanmaya başlandı. Bu yılda Dereli hayırseverlerin desteğiyle aynı ruhla iftar yemeklerimiz her gün devam ediyor. Yardımlaşma içinde gönüllülük esasıyla kazanlar kuruluyor, yemekler pişiriliyor. Köyümüzde lokantası olan Ergün Aras, Ramazan başladığında lokantasını kapatıyor. Cami avlusunda kurulan iftar sofralarına yemek pişiriyor. Köyümüzün çalışkan kadınları yemeklerin yapılmasında, bulaşıkların yıkanmasında yardımcı oluyor. İftar vakti kurulan masalarda birlik ve beraberlik içerisinde dualarla oruçlarımızı açıyoruz." diye konuştu.



Doğal güzellikleri, samimi ve güler yüzlü yöre halkıyla takdir toplayan Dere Mahallesi'nin ismini, 10 mahalleye ve 2 termik santrale su sağlayan zengin su kaynaklarından aldığını söyleyen Muhtar Sarıoğlu, "Halkımızın takdiriyle ben bu yıl muhtar seçildim. Seçimlerde bana oy veren vermeyen tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Muhtarlık görevimin yanı sıra aynı zamanda S.S. Dereköy, Çakıralan, Hüsamlar Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanlığını da yapıyorum. Dere Mahallemiz narenciye, nar, arı ürünleri, zeytin ve zeytinyağı gibi lezzetli, sağlıklı tarım ürünlerinin üretildiği bir yer. Son yıllarda İstanbul'dan ve yurtdışından mahallemize gelerek buralardan arazi ve ev alanlar, yerleşenler oldu. Mahallemizin turizm potansiyelini artırmak ve değerlerini tanıtmak için hep birlikte kurumlarımızın da desteğini alarak çalışmalar yapmak istiyoruz." diye konuşarak, Milas halkını Dere Mahallesine ve Ramazan boyunca kurulan iftar sofralarına davet etti. - MUĞLA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

