2 yıldır her yerde aranıyordu! Yaşlı adamın bulunduğu yer akrabalarını üzüntüye boğdu - Son Dakika
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2 yıldır her yerde aranıyordu! Yaşlı adamın bulunduğu yer akrabalarını üzüntüye boğdu

16.04.2022 16:57
2 yıldır her yerde aranıyordu! Yaşlı adamın bulunduğu yer akrabalarını üzüntüye boğdu

Manisa'da 2 yıldır kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki yaşlı adam, 26 Ocak'tan beri kayıp şahıs olarak aranıyordu. Akrabaları yaşlı adamı yatağının altında yatar vaziyette ölmüş ve vücudu çürümüş şekilde buldu.

Turgutlu'nun Irlamaz Mahallesi'nde yalnız yaşayan 73 yaşında Salih Ceylan'dan yaklaşık 2 yıldır haber alamayan İzmir'de yaşayan oğlu, Ocak ayında babasından haber alamadıkları yönünde jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

CESEDİ ÇÜRÜMÜŞTÜ

26 Ocak tarihinden bu yana kayıp şahıs olarak aranan yaşlı adamın yalnız yaşadığı eve 15 Nisan saat 16.00 sıralarında giden yakınları, Salih Ceylan'ı yatağının altında yatar vaziyette ölmüş ve vücudu çürümüş şekilde buldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine gelen jandarma ve adli tabip incelemede bulundu. Salih Ceylan'ın yaklaşık 1-1,5 sene önce öldüğü değerlendirilirken, şahsın kesin ölüm sonucunun öğrenilmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiği öğrenildi.

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İzmir, Ocak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yıldır her yerde aranıyordu! Yaşlı adamın bulunduğu yer akrabalarını üzüntüye boğdu - Son Dakika


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