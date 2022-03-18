2 yıldır sarkıntılıktan aranıyordu - Son Dakika
Üye Girişi

2 yıldır sarkıntılıktan aranıyordu

18.03.2022 13:40
2 yıldır sarkıntılıktan aranıyordu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan aranma kaydı bulunan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. K. Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan aranma kaydı bulunan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. K. Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT Timi ile yapılan istihbari çalışmalar neticesinde yaklaşık 2 yıldır aranma kaydı bulunan sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçundan aranma kaydı bulunan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ. K. yakalandı. İ.K. Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - DÜZCE

YORUMLAR
500
12 sürücüye 4 bin 898 TL ceza yazıldı 12 sürücüye 4 bin 898 TL ceza yazıldı Dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı evinden çıkmayan kalmadı Dolandırıcılık iddiasıyla yakalandı evinden çıkmayan kalmadı

Kaynaşlı, Jandarma, JASAT, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 yıldır sarkıntılıktan aranıyordu - Son Dakika


Son Dakika
13:34 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov: Çin, Hindistan, Brezilya ve Meksika Sam Amca'ya boyun eğmedi!
13:24 Eniştesinden satın aldığı evin başkalarına satıldığını öğrenince dünyası yıkıldı
13:22 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak? Ozan, Esra'ya evlenme teklif ediyor
13:14 Fatura ödeme merkezi faturaları ödemedi! Gerçeği "Doğal gazınız kesilecek" uyarısında bulununca anladılar
13:10 Kenan Sofuoğlu ve Toprak Razgatlıoğlu limitleri zorladı! 1915 Çanakkale Köprüsü'nden öyle geçtiler ki!
13:04 Çanakkale Zaferi'nin 107. yılında Altın madalyalı Türk Bayrağı göndere çekildi
12:54 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: Batı kapısını kapatıyor, bizi güçlendiriyor
12:34 "İzmitliler pişmaniye yemez, yol vergisi alırlar" dedikleri için mahkemelik oldular
12:29 Kar, İstanbul'u terk etmiyor! Yağışlar salı gününe kadar devam edecek
12:22 Anlaşmalar yapıldı! Polisler, maaşlarına ek olarak 300 lira promosyon ödemesi alacaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 13:46:15. #1.11#
SON DAKİKA: 2 yıldır sarkıntılıktan aranıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement