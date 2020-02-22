2 yıldır taksisinde unutulan ayakkabının sahibini arıyor - Son Dakika
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2 yıldır taksisinde unutulan ayakkabının sahibini arıyor

6 saat önce

Gaziantep'te 2 buçuk yıl önce taksisinde bulduğu çocuk ayakkabısını saklayan taksi şoförü, ayakkabının sahibini bekliyor.

2 yıldır taksisinde unutulan ayakkabının sahibini arıyor, System.String[]

Gaziantep'te 2 buçuk yıl önce taksisinde bulduğu çocuk ayakkabısını saklayan taksi şoförü, ayakkabının sahibini bekliyor.


Gaziantep'te Otogar Taksi Durağında taksi şoförlüğü yapan Okan Mercan, 2 buçuk yıl önce taksisinde çocuk ayakkabısı buldu. 2 buçuk yıl önce otogardan aldığı müşterisini Perilikaya Mahallesi'ne bıraktığını söyleyen Mercan, o anda müşterisinin çocuğunun ayakkabısını araçta bulamadığını kaydetti. Aracında daha sonra yaptığı temizlikte çocuk ayakkabısını bulan Mercan, 2 buçuk yıldır ayakkabının sahibini beklediğini ifade etti. Pembe renkli çocuk ayakkabısını aracının göğsünde muhafaza eden Mercan, ayakkabının aracının bir parçası haline geldiğini söyledi.


Ayakkabının sahibini beklediğini aktaran Mercan, "Bundan 2 buçuk yıl önce otogardan aldığım bir müşteriyi Perilikaya'ya götürdüm. Çocuğun ayakkabısının düştüğünü söylediler. Aracımın içerisine baktım ama bulamadım. Ben otogara geldikten 1 gün sonra araçta genel temizlik yaptım. Bu sırada ayakkabıyı köşeye sıkışmış olarak buldum. Ben de bu ayakkabıyı aldım ve sahibini bulmak için aracın göğsüne bıraktım. 2 buçuk yıldır bu ayakkabıyı aracın göğsünden muhafaza ediyorum. Sahibi görür, alır diye bekliyorum. Aradan 2 buçuk yıl geçmiş bu ayakkabı o çocuğun ayağına gelmez diye düşünüyorum. Ayakkabının sahibini halen bekliyorum, gelsin buyursun" dedi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:03 Kaynak: İHA
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