2 yıllık alkollü araç kullanma cezası bitti! Sarı şeritleri ihlal etti...

Bu bir ilandır



219 bin poundluk Land Rover ile görüntülenen Wayne Rooney, 2 yıllık alkollü araç kullanma cezası bitmesine rağmen sarı şeritleri ihlal ederek yine gündem oldu.

PARTİ KIZLARIYLA, ALKOL LİMİTİNİ 3 KAT AŞMIŞ BİR ŞEKİLDE YAKALANMIŞTI!



2017 yılında kırmızı ışık ihlali yapıp aracı durdurulan Wayne Rooney, hem parti kızlarıyla hem de alkol limitini 3 kat aşmış bir şekilde yakalanmıştı.



O günleri geride bırakmak için Amerika'ya gitti ve DC United forması giydi. MLS'te 52 maça çıkıp 39 gole katkı veren (25 gol - 14 asist) Rooney, memleketine Derby County çatısı altında geri döndü.



1.5 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz forvet, ilk çıktığı Barnsley maçında galibiyeti getiren golün asistini yapmıştı. Sıradaki rakip ise Middlesbrough olacak.



Hemen buradan üye ol, Misli.com'da Rooney'nin maçına iddaa oyna!

Deplasmandaki 12 maçlık galibiyetsiz seriyi, Crystal Palace karşısında sonlandırmışlardı…



Riverside'da oynanacak Middlesbrough maçında Cocu'nun ekibi Derby County'nin "Çifte Şans" tercihine 1,45 iddaa oranı açıklanmış durumda, MBS2 fırsatını sakın kaçırma!



Yeni iddaa oyunları, yüksek oranlar,