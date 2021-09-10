2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, soyadını değiştirdi

2019 yılında görkemli bir düğünle evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra çifti, bugün anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Her fırsatta birbirine olan sevgilerinden bahseden çift, duruşma sonrası ayrı ayrı araçlara binerek uzaklaştı.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

Kendilerini bekleyen basın mensuplarına sadece "Herkes için hayırlı olsun" diyen Selin Ciğerci'nin ilk işi Instagram'daki soyadını değiştirmek oldu. 4,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da adını Selin Ciğerci Çıra olarak kullanan fenomen, duruşmadan sonra Çıra soyadını sildi. Ciğerci, profilinde yazan Gökhan Çıra'nın baş harflerini de kaldırdı.

Öte yandan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, Instagram hesaplarında birbiriyle olan tüm fotoğrafları da sildi.

"SEVGİMİZİ SAYGIMIZI KORUYARAK AYRILDIK"

2 yıllık evliliklerinin bitmesinin ardından Instagram'dan ortak açıklama yapan çift, "Biz birbirimizi çok sevdik çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösterir bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki biz aynen başladığımı gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimizi, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz" demişti.