HATAY 2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi - Son Dakika

HATAY 2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi

11.03.2021 16:59

2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdiCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak'tan ailesiyle kaçıp Suriye üzerinden Türkiye'ye sığınan Afef Muhammed'in (50) sınırı geçemediği için bu ülkede kalan 2 kızının getirilmesi için talimat verdi.

2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak'tan ailesiyle kaçıp Suriye üzerinden Türkiye'ye sığınan Afef Muhammed'in (50) sınırı geçemediği için bu ülkede kalan 2 kızının getirilmesi için talimat verdi. Hatay Valiliği'nin girişimleriyle, Muhammed'in kızları Tuga (9) ile Rukiye (7) Cilvegözü Gümrük Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. 2 yıl sonra Reyhanlı'daki buluşma sırasında anne, oğulları ve kızları birbirlerine sarılarak mutluluk gözyaşı döktü.

Eylül 2018'de Irak'tan kaçan İskender ve Afef Muhammet çifti ile çocukları Şuhedi İskender (13), Abdullah İskender (12), Tuga ve Rukiye Muhammed, Suriye üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelmek istedi. Samsun'da yaşayan akrabaları tarafından sınır hattında karşılanan aileden sadece Şuhedi İskender ile Abdullah İskender Muhammed kardeşler, sınırı geçebildi. Erkek kardeşleri alan akrabaları, Samsun'a getirdi. Muhammed ailesi 2 yıl önce tekrar şanslarını denedi ancak bu kez sadece anne Afef Muhammed sınırı geçebildi.

BABA ORTADAN KAYBOLDU

İki kızıyla Suriye'de yaşamaya başlayan ve pazarcılık yapan İskender Muhammed bir süre sonra ortadan kayboldu. Kız kardeşlere ise Muhammed'in iki arkadaşı bakmaya başladı. Afef Muhammed, eşi ve 2 kızına kavuşmak için devlet büyüklerinden yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valiliği'nden kız kardeşlerin Türkiye'ye getirilmesini istedi. Tuga ile Rukiye Muhammed kardeşler, Hatay Valiliği'nin girişimleriyle Cilvegözü Gümrük Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI DÖKTÜLER

Anne ve kızları, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kavuştu. Anne Afef ile oğulları Şuhedi İskender ve Abdullah İskender, koşarak Tuga ve Rukiye'yi karşıladı. Buluşma sırasında anne, oğulları ve kızları birbirlerine sarılarak mutluluk gözyaşı döktü.

Buluşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Afef Muhammed, çocuklarına kavuştuğu için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Hatay Valisi Rahmi Doğan'a ve Cilvegözü Mülki İdare Amirliği yetkililerine teşekkür etti. Afef Muhammed, "Çocuklarıma kavuştum, çok mutluyum" dedi.

Kız kardeşler de annelerine kavuştukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

HATAY 2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi
HATAY 2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi
HATAY 2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi
HATAY 2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi
HATAY 2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi
HATAY 2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi
HATAY 2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi
HATAY 2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi
HATAY 2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi
HATAY 2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Cilvegözü, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HATAY 2 yıllık hasret Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda sona erdi - Son Dakika


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