2 yıllık hasret son buldu... Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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2 yıllık hasret son buldu... Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı

22.04.2022 23:53

2 yıllık hasret son buldu.

2 yıllık hasret son buldu... Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif'i ziyarete gelenler duygu dolu anlar yaşadı

Vatandaşların cami girişinde vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi

İSTANBUL - Fatih Hırka-i Şerif Camii'nde bulunan, Peygamber Efendimizin Veysel Karani'ye hediye ettiği ve salgın nedeniyle 2 yıldır kapalı olan Hırka-i Şerif vaka sayısındaki düşüşle birlikte yeniden ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'i ziyaret eden vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise havadan görüntülendi.

Peygamber Efendimiz'in vasiyeti üzerine Veysel Karani'ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii'nde muhafaza edilen Hırka-i Şerif koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 yıldır ziyaret edilemiyordu. Her yıl Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açılan Hırka-i Şerif'in bu yıl da ziyarete kapalı olacağı belirtilmişti. Ancak vaka sayısındaki düşüşle birlikte Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmasına karar verildi. Hırka-i Şerif dualarla yeniden ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Fatih Belediye Başkanı M.Ergün Turan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Fatih Kaymakamı Kaan Peker ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dua okunmasının ardından 2 yıllık hasret sona erdi ve Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Ziyaret sırasında vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı. Hırka-i Şerif'i ziyarete gelenler cami girişinde oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi. Hırka-i Şerif, 29 Nisan'a kadar ziyarete açık olacak.

"Çok mutluyuz"

Ziyarete 9 yaşındaki çocuğuyla birlikte Leyla Kahraman, " Bağcılar'dan geliyorum. Sahurdan beri uyuyamadım. Çok heyecanlıyım. Allah böyle bir hastalık göstermesin. Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Koşa koşa geldik. Bu güzel anı bekliyordum" dedi.

9 yaşındaki Ömer Faruk Kahraman ise çok mutlu olduğunu Peygamber Efendimizi çok sevdiğini söyledi.

Nihat Sayitoğulları ise, "Allah bizi bir dahaki Ramazan'a eriştirsin. Bu güzel atmosferi çok özledik" diye konuştu.

2 yıllık hasret son buldu... Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı
2 yıllık hasret son buldu... Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı
2 yıllık hasret son buldu... Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı
2 yıllık hasret son buldu... Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı

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Veysel Karani, Peygamber, Fatih, Cami, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 2 yıllık hasret son buldu... Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 yıllık hasret son buldu... Hırka-i Şerif 2 yıl aradan sonra yeniden ziyarete açıldı - Son Dakika
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