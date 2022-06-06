AMMAN, 6 Haziran (Xinhua) -- 12. Yıllık Savaşçı Yarışması Pazar günü Ürdün 'ün başkenti Amman 'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde başladı. Devletin resmi haber ajansı Petra'ya göre beş gün sürecek ve Perşembe günü sona erecek olan bu yılki yarışmaya 25 ülkeden toplam 40 takım katılıyor.

Kaynak: Xinhua

Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2. Yıllık Savaşçı Yarışması Ürdün'ün Başkenti Amman'da Başladı - Son Dakika

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