2. Yıllık Savaşçı Yarışması Ürdün'ün Başkenti Amman'da Başladı - Son Dakika
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2. Yıllık Savaşçı Yarışması Ürdün'ün Başkenti Amman'da Başladı

06.06.2022 18:02
2. Yıllık Savaşçı Yarışması Ürdün'ün Başkenti Amman'da Başladı

AMMAN, 6 Haziran (Xinhua) -- 12. Yıllık Savaşçı Yarışması Pazar günü Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde başladı.

AMMAN, 6 Haziran (Xinhua) -- 12. Yıllık Savaşçı Yarışması Pazar günü Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde başladı. Devletin resmi haber ajansı Petra'ya göre beş gün sürecek ve Perşembe günü sona erecek olan bu yılki yarışmaya 25 ülkeden toplam 40 takım katılıyor.

2. Yıllık Savaşçı Yarışması Ürdün'ün Başkenti Amman'da Başladı

Ürdün Silahlı Kuvvetleri askerleri, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 12. Yıllık Savaşçı Yarışması'nın açılış töreninde terörle mücadele tatbikatı gerçekleştirdi, 5 Haziran 2022.(Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

2. Yıllık Savaşçı Yarışması Ürdün'ün Başkenti Amman'da Başladı
2. Yıllık Savaşçı Yarışması Ürdün'ün Başkenti Amman'da Başladı

Ürdün Silahlı Kuvvetleri askerleri, Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 12. Yıllık Savaşçı Yarışması'nın açılış töreninde terörle mücadele tatbikatı gerçekleştirdi, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

2. Yıllık Savaşçı Yarışması Ürdün'ün Başkenti Amman'da Başladı

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Kral II. Abdullah Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde düzenlenen 12. Yıllık Savaşçı Yarışması'nın açılış töreninde terörle mücadele tatbikatı gerçekleştiren bir Ürdün Silahlı Kuvvetleri askeri, 5 Haziran 2022. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2. Yıllık Savaşçı Yarışması Ürdün'ün Başkenti Amman'da Başladı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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