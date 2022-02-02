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2 zabıtayı bıçakla yaralayan işportacı, tutuklandı - Son Dakika

2 zabıtayı bıçakla yaralayan işportacı, tutuklandı

02.02.2022 13:24
2 zabıtayı bıçakla yaralayan işportacı, tutuklandı

DİYARBAKIR'da kaldırımı kapatarak işgal eden ve kendisini uyaran 2 zabıtayı bıçakla yaralayan Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DİYARBAKIR'da kaldırımı kapatarak işgal eden ve kendisini uyaran 2 zabıtayı bıçakla yaralayan Ş.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde Çocuk Hastalıkları Hastanesi önünde meydana geldi. Zabıta ekipleri, işportacılık yapanların kaldırımı kapatarak yayaların geçişini engellediği ihbarı üzerine bölgeye gitti. Araçtan inip uyarıda bulunan zabıtalar, Ş.S. isimli işportacının bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda 2 zabıta yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zabıtalar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, Ş.S. gözaltına alındı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Ş.S., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


2 zabıtayı bıçakla yaralayan işportacı, tutuklandı
2 zabıtayı bıçakla yaralayan işportacı, tutuklandı
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Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenişehir, Zabıta, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 zabıtayı bıçakla yaralayan işportacı, tutuklandı - Son Dakika


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