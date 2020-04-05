20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak - Son Dakika

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20-65 yaş arası vatandaşlara ücretsiz maske dağıtılacak
6 saat önce
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır" dedi.
İLETİŞİM Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır" dedi.
Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. https://maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir" ifadelerine yer verdi.
Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 09:34 Kaynak: DHA
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