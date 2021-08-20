20 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:45 Haftanın En'leri

02:00 Santra

03:30 İstatistik Bankası

03:45 Haftanın En'leri

04:00 Muhabir Masası

05:00 Futbolun Şehirleri

06:00 Bi'de Bana Sor

07:00 Yeni Gün

09:00 Maç Saati

10:45 Haftanın En'leri

11:00 beIN Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Sivasspor - Bursaspor

14:15 Haftanın En'leri

14:30 Arşiv Süper Lig

15:00 Arşiv Süper Lig

17:00 Sanal Direktör

18:00 Futbolun Şehirleri

19:00 Süper Lig Haftası

19:30 beIN Süper Lig

20:30 Y. Kayserispor - A. Demirspor

21:15 beIN Süper Lig

21:30 Y. Kayserispor - A. Demirspor

22:30 beIN Süper Lig