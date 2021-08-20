20 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

20 Ağustos 2021 Star Yayın Akışı
20.08.2021 06:42
20 Ağustos 2021 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Star Market
02:30 Erkenci Kuş
04:50 Yüksek Sosyete
05:40 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:15 Yüksek Sosyete
10:30 Erkenci Kuş
13:45 Ada Masalı
16:45 Star Market
18:45 Star Haber
20:00 Bir Baba Hindu
22:15 Bir Baba Hindu
Son Dakika 07:14 Tarkan'ın mutlu aile pozunda dikkat çeken not detayı: İnsanlığın çivisi çıktı, sevgiye sarılma zamanı 23:46 Estonya'nın 10 Afgan mülteci kabul edeceğini açıklaması dalga konusu oldu 23:22 Afganlarla ilgili skandal tişört! İnsanların uçaktan düştüğü anı paraya çevirdiler 22:04 Afganistan'dan kaçan şarkıcı Aryana Sayeed, Türkiye'ye sığındı! İşte ilk sözleri 21:23 Randers-Galatasaray maçının spikeri Murat Kosova anlatımıyla karşılaşmanın önüne geçti! Tepkilerin haddi hesabı yok 18:14 Yunanistan tatili tam gaz sürüyor! Acun, sevgilisi ve Şeyma'nın ablasıyla fotoğraf paylaştı 16:11 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı 15:34 Taliban'dan kaçamayan anneler, bebeklerini dikenli teller üzerinden yabancı ülkelerin askerine verdi