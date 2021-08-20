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20 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

20 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

20.08.2021 06:42
20 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

20 Ağustos 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Sivasspor - Kopenhag

03:45 Başlama Vuruşu Maç Sonu

05:45 Süper Lig Özetler

06:20 TFF 1. Lig Özetler

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 TFF 1. Lig Özetler

09:45 Süper Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:25 Finlandiya - Hollanda

19:00 Spor Merkezi

20:25 Yılport Samsunspor - Balıkesirspor

22:30 Teknik Analiz

20 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Sivasspor, Trt, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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