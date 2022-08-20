Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Megaboa Yılanı
02:00 Megaboa Yılanı
03:30 Magazin D Yaz
04:30 Bodrum Masalı
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Yaprak Dökümü
16:15 Zengin Kısmet
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Dünyanın Sonu
Son Dakika › TV › 20 Ağustos 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika