Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
03:00 Kiralık Aşk
05:00 Erkenci Kuş
06:00 İki Aile
08:00 Nefise Karatay ile Hayat Güzeldir
09:00 Çizgi Film Kuşağı
09:30 Duy Beni
12:45 Erkenci Kuş
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Seven Ne Yapmaz
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
23:00 Çok Akustik
Son Dakika › TV › 20 Ağustos 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika