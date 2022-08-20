Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Teknik Analiz
02:00 Özetler
04:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Boluspor - Gençlerbirliği
08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:50 Efsanelerin İzinde
08:55 Spor Takvimi
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 FIFA Magazin
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 İtalya Seri A Goller
12:45 Hollanda Eredivisie Goller
12:55 Spor Takvimi
13:00 Spor Bülteni
14:00 Spor Haftasonu
16:00 Spor Bülteni
16:55 Tuzlaspor - B. Bandırmaspor
19:00 Spor Bülteni
19:55 Y. Samsunspor - Eyüpspor
21:45 Altınordu - Sakaryaspor
22:30 Stadyum Devre Arası
22:45 Altınordu - Sakaryaspor
23:45 Stadyum
Son Dakika › TV › 20 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika