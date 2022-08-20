20 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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20 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

20.08.2022 06:42
20 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı

20 Ağustos 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:35 Kasaba Doktoru

03:25 Gönül Dağı

05:30 Kalk Gidelim

08:45 Bu Toprağın Sesi

09:45 Şefin Sağlıklı Masası

10:35 Pırdino

12:15 Balkan Ninnisi

15:30 Balkan Ninnisi

19:00 Ana Haber

20:00 Mükemmel Eşleşme

23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Balkan Ninnisi, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 20 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 20 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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