20 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

TRABZONSPORBordo mavililer sabah çeşitli testlerden ve sağlık kontrolünden geçecek, akşam da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

11.00 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile BtcTurk arasında Kadın ve Erkek A Milli Takımlarını kapsayan sponsorluk anlaşması imzalanacak.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 09:26

Kaynak: DHA

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