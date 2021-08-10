Kura çekiminde Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Ersan Bahar, ADD Başkanı Ahmet Üzgeç, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu temsilcisi Cemal Erhanoğlu'nun yanı sıra spor kulüplerinin temsilcileri hazır bulundu.
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde; Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Atatürkçü Düşünce Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği,2. Atatürk Kupası, Sarı Zeybek Spor Tesisleri'nde 20 Ağustos Cuma günü başlayacak, turnuva, 30 Ağustos tarihinde kupa töreniyle sona erecek. Pandemi nedeniyle geçen yıl düzenlenemeyen 2'nci Atatürk Kupası'na Ayvalık'taki spor kulüpleriyle, futbol okullarının sporcuları katılacak ve karşılaşmalarda 2013-2014 doğumlu minik sporcular ter dökecek.
Kaynak: Bültenler
Son Dakika › Güncel › 20 Ağustos'ta başlayacak olan 2. Atatürk Kupası kuraları çekildi - Son Dakika