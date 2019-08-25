Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 20. Akkaya Boğa Güreşleri'nde 120 boğa güreştirildi.

Akkaya Mahallesi'ndeki Akkaya Arenası'nda gerçekleştirilen güreşleri, kamyon kasaları ve traktör römorklarında yaklaşık 5 bin kişi izledi. Güreşlerde saha çevresinde, sahiplerinin elinden kaçan boğaların vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik önlemi alındı.

Mücadeleyi kazanan bazı boğa sahipleri, saha içerisinde davul zurna eşliğinde oynaması renkli görüntülere sahne oldu.

Hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı ilçede, sıcaktan bunalan boğaların serinlemesi için Menteşe Belediyesi su tankeri güreş sahasını ıslattı.

Güreş Tertip Komite Başkanı Can Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akkaya Mahallesi İlkokulu yararına düzenlenen güreşler için Muğla ve Aydın'dan 120 boğa getirildiğini söyledi.

Elde edilen gelirle okulun çatısını ve pencerelerini yenileyeceklerini belirten Kaya, "Bu bir kültür ve yaşatılması gereken bir gelenek. Daha önceki güreşleri 4 camimiz yararına yaptık. Hatta köyümüze kamera sistemi kurdurduk. Bu yıl okulumuz yararına yapıyoruz." dedi.

Öte yandan güreş ağalığı, 42 bin lira ile Seyfi Gireniz'de kaldı.