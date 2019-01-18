Son Dakika Haberleri: 20 Araç Tipide Mahsur Kaldı

20 Araç Tipide Mahsur Kaldı

51 dakika önce

Kayseri'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla mahalle yolunda mahsur kalan 20 araç, 5 saat boyunca yolun açılmasını bekledi.

20 Araç Tipide Mahsur Kaldı, System.String[]
Kayseri'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla mahalle yolunda mahsur kalan 20 araç, 5 saat boyunca yolun açılmasını bekledi.

Son 10 yılın en çok kar yağışının yaşandığı Kayseri'de ilçelerde ve uzak mahallelerde ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Gömedi ve Madazı mahallelerini birbirine bağlayan yok tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle 20 cenaze aracı ile bir ambulansın da bulunduğu 20 araç tipide mahsur kaldı.

Yapılan ihbar sonrasında gelen ekipler yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrasında kapanan yolu yeniden ulaşıma açtı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:22 Kaynak: İHA

Develi, Kayseri, Güncel
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