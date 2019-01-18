20 Araç Tipide Mahsur Kaldı
51 dakika önce
Kayseri'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla mahalle yolunda mahsur kalan 20 araç, 5 saat boyunca yolun açılmasını bekledi.
Kayseri
'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla mahalle yolunda mahsur kalan 20 araç, 5 saat boyunca yolun açılmasını bekledi.
Son 10 yılın en çok kar yağışının yaşandığı Kayseri'de ilçelerde ve uzak mahallelerde ulaşımda sıkıntılar yaşandı. Kayseri'nin Develi
ilçesine bağlı Gömedi ve Madazı mahallelerini birbirine bağlayan yok tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle 20 cenaze aracı ile bir ambulansın da bulunduğu 20 araç tipide mahsur kaldı.
Yapılan ihbar sonrasında gelen ekipler yaklaşık 5 saat süren çalışma sonrasında kapanan yolu yeniden ulaşıma açtı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:22 Kaynak: İHA
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