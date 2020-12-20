20 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Senin Hikayen

02:30 Kırgın Çiçekler

05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

12:35 Hercai

15:30 Kuruluş Osman

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Maria ile Mustafa