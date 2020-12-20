20 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

20 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı

20.12.2020 06:42
20 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı, System.String[]

20 Aralık 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Senin Hikayen

02:30 Kırgın Çiçekler

05:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Köpek Didi'nin Çiftliği

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

12:35 Hercai

15:30 Kuruluş Osman

15:50 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Maria ile Mustafa

20 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Dizisi, Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Atv, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı Erol Bulut "istifa edecek" iddialarını yalanladı Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı
Artan vakalara rağmen otellerin yılbaşı programları tepki çekti! Canlı müzik bile var Artan vakalara rağmen otellerin yılbaşı programları tepki çekti! Canlı müzik bile var         
23:59
Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili konuştu: Önemli olabilir, yakından izlenmeli Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili konuştu: Önemli olabilir, yakından izlenmeli         
23:11
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu         
21:13
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti         
19:04
İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor         
18:29
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar         
11:28
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti         
09:21
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 06:46:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 20 Aralık 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei