Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Süper Lig
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:45 Maç Saati
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
03:45 Süper Lig
04:30 Süper Lig
05:15 UEFA Avrupa Ligi Magazin
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:45 Özel Röportaj
07:00 Maç Saati
08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
08:00 Maç Saati
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:30 Süper Lig
11:00 Özel Röportaj
11:30 Süper Lig
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
13:00 Futbolun Şehirleri
13:00 Maç Başlıyor
13:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
14:00 Taraftar
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
15:00 Süper Lig
15:30 Maç Başlıyor
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
16:00 Y. Denizlispor - Alanyaspor
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor
17:00 beIN Teknik
17:00 Y. Denizlispor - Alanyaspor
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
19:00 Beşiktaş - BB Erzurumspor
19:45 Süper Lig
20:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
20:00 Beşiktaş - BB Erzurumspor
20:45 Devre Arası
21:00 beIN Manşet
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 Taraftar
23:30 Gamer
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika