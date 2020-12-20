20 Aralık 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:45 Maç Saati

02:00 Maç Saati

03:45 Maç Saati

03:45 Süper Lig

04:30 Süper Lig

05:15 UEFA Avrupa Ligi Magazin

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:45 Özel Röportaj

07:00 Maç Saati

08:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

08:00 Maç Saati

09:00 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

10:30 Süper Lig

11:00 Özel Röportaj

11:30 Süper Lig

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

13:00 Futbolun Şehirleri

13:00 Maç Başlıyor

13:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü

14:00 Taraftar

14:00 Maç Saati

14:15 Süper Lig

14:30 Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü

15:00 Süper Lig

15:30 Maç Başlıyor

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

16:00 Y. Denizlispor - Alanyaspor

16:35 Maç Başlıyor

16:45 Süper Lig

17:00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

17:00 beIN Teknik

17:00 Y. Denizlispor - Alanyaspor

17:45 Devre Arası

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

19:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 Beşiktaş - BB Erzurumspor

19:45 Süper Lig

20:00 Gaziantep FK - Fenerbahçe

20:00 Beşiktaş - BB Erzurumspor

20:45 Devre Arası

21:00 beIN Manşet

21:00 Süper Lig

22:00 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Taraftar

23:30 Gamer