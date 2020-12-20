Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 İyi Aile Babası
01:45 Hekimoğlu
02:15 Yatıya Misafirim Var
04:00 Müzik Arası
04:30 Arda'nın Mutfağı
05:15 Küçük Ağa
06:30 İyi Aile Babası
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:00 Yatıya Misafirim Var
14:15 Arka Sokaklar
16:15 İyi Aile Babası
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Bir Annenin Günahı
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Sadakatsiz
23:45 İyi Aile Babası
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Aralık 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika