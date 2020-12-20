20 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Görevimiz Tehlike 3

00:15 Akrep

00:30 Dizi

02:30 Görevimiz Tehlike 3

03:00 Büyük Soygun

04:30 Geniş Aile

07:00 Geniş Aile

07:00 Sol Yanım

08:00 Bak Şu Leyleğe

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Sefirin Kızı

14:00 Sol Yanım

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Akrep

15:50 Dizi

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

20:00 Menajerimi Ara