20 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

20 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
20.12.2020 06:42
20 Aralık 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Görevimiz Tehlike 3
00:15 Akrep
00:30 Dizi
02:30 Görevimiz Tehlike 3
03:00 Büyük Soygun
04:30 Geniş Aile
07:00 Geniş Aile
07:00 Sol Yanım
08:00 Bak Şu Leyleğe
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Sefirin Kızı
14:00 Sol Yanım
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Akrep
15:50 Dizi
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
20:00 Menajerimi Ara
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