20 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Union Berlin - Bayern Münih

07:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaraspor

08:40 Süper Lig Özetler

08:40 TFF 1. Lig Goller

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Teknik Analiz

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Stadyum

11:00 Spor Bülteni

11:30 Yüz Yüze Futbol

12:30 Avrupa Stüdyosu

12:30 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor

13:25 Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balıkesirspor

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Eskişehirspor - Menemenspor

17:25 Spor Kitaplığı

17:30 Aktüel Futbol

18:00 Spor Hafta Sonu

18:55 İstanbulspor - Bursaspor

21:00 Stadyum