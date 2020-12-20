Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Union Berlin - Bayern Münih
07:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaraspor
08:40 Süper Lig Özetler
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
11:00 Spor Bülteni
11:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 Avrupa Stüdyosu
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor
13:25 Ankara Keçiörengücü - Aydeniz Et Balıkesirspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Eskişehirspor - Menemenspor
17:25 Spor Kitaplığı
17:30 Aktüel Futbol
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 İstanbulspor - Bursaspor
21:00 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 20 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika