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20 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

20 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

20.12.2021 06:42
20 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

20 Aralık 2021 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Galatasaray - M. Başakşehir

02:30 Transfer

02:45 İstatistik Bankası

03:00 Trabzonspor - A. Hatayspor

04:45 İstatistik Bankası

05:00 A. Alanyaspor - A. Demirspor

06:45 İstatistik Bankası

07:00 Konyaspor - Antalyaspor

08:45 İstatistik Bankası

09:00 Yeni Gün

10:00 Taraftar

11:00 Fenerbahçe - Beşiktaş

11:30 Beşiktaş - Fenerbahçe

12:00 Unutulmaz Derbiler

12:45 Derbi Klip

13:00 Bir Derbi Günü

13:45 İstatistik Bankası

14:00 Lig Merkezi

15:30 Football's Greatest

16:00 Arşiv Süper Lig

17:00 Bein Süper Lig

19:00 Fenerbahçe - Beşiktaş

19:45 Süper Lig Haftanın Golleri

21:00 Bein Süper Lig

23:00 Trio

20 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 20 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 20 Aralık 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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