20 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

MKE Ankaragücü
16.00 Yukatel Denizlispor - Aytemiz Alanyaspor19.00 Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
TFF 1'İNCİ LİG13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor19.00 İstanbulspor - Bursaspor
- Misli.com 3'üncü Lig 1'inci, 2'nci ve 3'üncü Grup'ta 14'üncü hafta karşılaşmaları oynanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL16.00 Celta Vigo - Deportivo Alaves (Okay Yokuşlu)17.00 Sassuolo - Milan (Hakan Çalhanoğlu)17.00 Cagliari - Udinese (Tolgay Arslan)17.15 Tottenham - Leicester City (Cengiz Ünder)20.30 Cadiz - Getafe (Enes Ünal)23.00 Lille - Paris Saint-Germain (Yusuf Yazıcı - Burak Yılmaz)
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Fenerbahçe Beko - Frutti Extra Bursaspor15.15 Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor - Bahçeşehir Koleji17.30 Beşiktaş - Büyükçekmece Basketbol20.00 OGM Ormanspor - HDI Sigorta Afyon Belediye
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi12.00 Fenerbahçe Oper - Türk Hava Yolları13.00 PTT - Çan Gençlik Kale Spor14.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - İlbank15.30 Nilüfer Bld. - Karayolları16.00 Sarıyer Bld. - Kuzeyboru17.00 Sistem9 Yeşilyurt - VakıfBankAXA Sigorta Efeler Ligi13.00 Bursa Büyükşehir Bld. - Galatasaray HDI Sigorta15.00 Altekma - Ziraat Bankkart
CİMNASTİK
15.30 Mersin'in ev sahipliği yaptığı 33'üncü Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası sona erecek.
- Kaynak: DHA
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