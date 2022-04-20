Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu - Son Dakika
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Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu

20.04.2022 09:50

Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu Giresun'un Dereli ilçesinde ilçe merkezinin içinden geçen Aksu Deresi'nin su seviyesi yükselip yolda çökme olunca geceyi vatandaşlar korku içinde geçirdi Giresun'da eriyen kar suları ve yüksek kesimlerde etkili olan yağış,...

Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu

Giresun'un Dereli ilçesinde ilçe merkezinin içinden geçen Aksu Deresi'nin su seviyesi yükselip yolda çökme olunca geceyi vatandaşlar korku içinde geçirdi

GİRESUN - Giresun'da eriyen kar suları ve yüksek kesimlerde etkili olan yağış, Aksu Deresi'nin su seviyesini yükseltince 20 ay önce sel afeti yaşanan Dereli ilçesinde şehir içi yan yolu çöktü, vatandaşlar gece korku ve panik yaşadı.

Giresun'da 22 Ağustos 2020 tarihinde yaşanan sel afetinden en çok etkilenen Dereli ilçe merkezinin içinden geçen Aksu Deresinin debisinin yükselmesi paniğe neden oldu. Dere sularının yükselmesi sonrası şehir içi yan yolda Ulucamii mevkiinde yolda çökme meydana geldi, tarihi köprünün bir ayağını tutan bölümdeki topraklar dere sularına kapıldı.

Önceki yıl yaşanan sel afetinin izlerinin yeni yeni silindiği ilçe merkezinde dün gece büyük bir korku ve panik yaşandığını belirten ilçe sakinlerinden Ali Albakar, "Şu anki sel suları önceki yıldan çok daha fazla ancak alınan tedbirler sonucu olsa gerek ki büyük bir afet yaşanmadı. Buna rağmen gece boyunca bir endişe ve kaygı içerisindeydik. Sabahı zor ettik. Allah'tan bir olumsuzluk meydana gelmedi. Bu yıl kar yağışı fazla oldu karın bir anda erimesi ve yaylalardaki yağmur nedeniyle böyle bir sel oluştuğunu sanıyoruz" dedi.

İlçe esnafından Ali Karakaya ise "Akkaya deresinin debisi yükselirken, geçen yıllarda sel afetine neden olan Akkaya deresinde ise sel olmadı bu da büyük bir afetin önün geçti. Şuan bir korku endişemiz yok ama yine de önceki yıl yaşanan afetin ardından panik yaşayanlar oldu" diye konuştu.

Öte yandan şehir içi yan yolda meydana gelen çökme nedeniyle yol ulaşıma kapatılarak geniş çaplı önlemler alındı.

Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu
Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Su seviyesi yükselen derenin yanındaki yol çökünce paniğe neden oldu - Son Dakika


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