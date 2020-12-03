20 aylık Eymen'in gen tedavisi için yardım isteği - Son Dakika

20 aylık Eymen'in gen tedavisi için yardım isteği

03.12.2020 09:58
20 aylık Eymen'in gen tedavisi için yardım isteği, System.String[]

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde yaşayan Bülent ve Esma Çakmak çifti, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası çocukları Eymen'in gen tedavisi olabilmesi için başlattıkları yardım kampanyasında hayırseverlerden yardım bekliyor.

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde yaşayan Bülent ve Esma Çakmak çifti, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası çocukları Eymen'in gen tedavisi olabilmesi için başlattıkları yardım kampanyasında hayırseverlerden yardım bekliyor. Eymen'in, 4 ay içerisinde 2,5 milyon doları bulan gen tedavisi olması gerektiği belirtildi.

Erenler'e bağlı Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan Bülent ve Esma Çakmak çiftinin çocukları Eymen'e SMA Tip 1 teşhisi konuldu. 9 aydır makineye bağlı olarak yaşayan Eymen'in iyileşmesi için gen tedavisi olması gerekiyor. 2,5 milyon doları bulan tedavi için aile yardım kampanyası başlattı. 3 aydır devam eden kampanyada ihtiyaç duyulan paranın yalnızca yüzde 1'i toplandı. 2 yaşına gelmeden uygulanması gereken gen tedavisi için gerekli ücretin 4 ay içerisinde tamamlanması gerektiğini ifade eden Çakmak çifti, yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım istedi.

'YEMEK YERKEN GÖZÜMÜZÜN İÇİNE BAKIYOR'2 çocuk annesi Esma Çakmak (35), "Oğlum 9 aydır makinelere bağlı olarak nefes alıyor. Tip 1 bu hastalığın en ağır evresi, biz de bunu yaşıyoruz. Solunum, yutkunma ve hareket kaslarına etki ediyor. Eymen, 11 aylıkken trakeostomi açıldı ve yatağa bağlı olarak hayatını sürdürüyor. Biz bu hastalık sırasında çok yıprandık. En ufak bir enfeksiyon çocuğumuzu yoğun bakıma düşürüyor. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. Ben bir anne olarak Eymen'in abisi Yunus Emre ile yürümesi ve oynaması istiyorum. Bana en acı gelen ise onun yemek yiyememesi. Biz Eymen'in yanında bir lokma yiyemiyoruz. Yemek yerken gözümüzün içine bakıyor. Yemek yemek istediğini gözleriyle gayet iyi ifade edebiliyor. Bu durum bizim canımızı çok yakıyor" dedi.'TUTARIN YÜZDE 1'İNİ TOPLAYABİLDİK'Çocuğunun makinelerden kurtulmasını istediğini ifade eden Esma Çakmak, "Bir anne olarak çocuğumu bu makinelerden kurtulmasını istiyorum. Yaklaşamadığım çocuğumu kucağıma almak istiyorum. Biz Eymen için sosyal medya üzerinden bir yardım kampanyası başlattık. Sesimizi çok duyuramadık. Çocuğumun yaşaması için lütfen bize yardımcı olun. Yurt dışında bu hastalığın bir tedavisi var ama bu tedavi 2,5 milyon dolar. Bizim bu ücreti karşılayacak durumumuz yok. Eymen'in bu tedaviyi 2 yaşından önce olması gerekiyor. Eymen şu an 20 aylık. Bizim sadece 4 ayımız kaldı ve biz kampanya ile ihtiyaç duyulan tutarın yalnızca yüzde 1'ini toplayabildik. Acele bir şekilde bu tedaviye ulaşarak 2 yaşından önce tedavi olmak istiyoruz. Eymen'e destek olmak isteyenler 'eymen nefes alsın' sayfasına girerek bütün bilgilere ulaşabilirler. Bağış yapmak isteyenler bütün linkleri burada bulabilir. Lütfen çocuğumun sesini duyun ve bize yardım edin. Eymen'i hep birlikte kurtaralım" diye konuştu.'EYMEN'İ İLACINA KAVUŞTURMAK İÇİN BİZE YARDIMCI OLUN'SMA Tip 1 hastalığının çok hızlı ilerleyen bir hastalık olduğu için günden güne Eymen'in kaslarının eridiğini ifade eden Esma Çakmak, "Uzmanlar tarafından fizik tedavi almamıza rağmen bize yetmiyor. Gün içerisinde fizik tedavi ve aspirasyon için devamlı Eymen'in başındayım. Ben hareket ettirmezsem Eymen bu şekilde kalır ve asla kıpırdayamaz. Ben bir anne olarak duyarlı vatandaşlarımızdan bizi anlamalarını istiyorum. Çocuğumun bundan sonraki yaşamında bana bağlı olmadan hayatını sürdürmesini istiyorum. Bu yüzden 4 aylık süre dolmadan Eymen'i ilacına kavuşturmak için bize yardımcı olun" dedi.'BUNU BİZİM KARŞILAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'Baba Bülent Çakmak (40) ise, "Eymen SMA Tip 1 hastası. Doktorlardan, hastalığı ve Türkiye'de tedavisinin mümkün olmadığını öğrendik. Yurt dışında ve 2,5 milyon dolarlık bir tedavisi var. Bunu bizim karşılamamız mümkün değil, yetkililerin bunu Türkiye'ye getirerek bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Fazla zamanı kalmayan oğlum Eymen'in sağlığına kavuşması için yetkililerden ve hayırsever vatandaşlarımızdan yardım istiyoruz. Sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattık. Bu sayfada bütün bilgiler mevcut ve bağışı bu sayfadan yapabilirsiniz" diye konuştu.

20 aylık Eymen'in gen tedavisi için yardım isteği
20 aylık Eymen'in gen tedavisi için yardım isteği
20 aylık Eymen'in gen tedavisi için yardım isteği
20 aylık Eymen'in gen tedavisi için yardım isteği
20 aylık Eymen'in gen tedavisi için yardım isteği
20 aylık Eymen'in gen tedavisi için yardım isteği
20 aylık Eymen'in gen tedavisi için yardım isteği
20 aylık Eymen'in gen tedavisi için yardım isteği
20 aylık Eymen'in gen tedavisi için yardım isteği

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 20 aylık Eymen'in gen tedavisi için yardım isteği - Son Dakika


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