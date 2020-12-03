20 aylık Eymen'in gen tedavisi için yardım isteği - Son Dakika

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde yaşayan Bülent ve Esma Çakmak çifti, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası çocukları Eymen'in gen tedavisi olabilmesi için başlattıkları yardım kampanyasında hayırseverlerden yardım bekliyor. Eymen'in, 4 ay içerisinde 2,5 milyon doları bulan gen tedavisi olması gerektiği belirtildi.

Erenler'e bağlı Değirmendere Mahallesi'nde yaşayan Bülent ve Esma Çakmak çiftinin çocukları Eymen'e SMA Tip 1 teşhisi konuldu. 9 aydır makineye bağlı olarak yaşayan Eymen'in iyileşmesi için gen tedavisi olması gerekiyor. 2,5 milyon doları bulan tedavi için aile yardım kampanyası başlattı. 3 aydır devam eden kampanyada ihtiyaç duyulan paranın yalnızca yüzde 1'i toplandı. 2 yaşına gelmeden uygulanması gereken gen tedavisi için gerekli ücretin 4 ay içerisinde tamamlanması gerektiğini ifade eden Çakmak çifti, yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan yardım istedi.