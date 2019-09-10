Son Dakika Haberleri: 20 ayrı adreste eş zamanlı tefeci operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

20 ayrı adreste eş zamanlı tefeci operasyonu

1 saat önce

Bursa'da yapılan tefeci operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

20 ayrı adreste eş zamanlı tefeci operasyonu, System.String[]

Bursa'da yapılan tefeci operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, suç örgütü kurarak tefecilik yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 20 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda hakkında arama kararı bulunan 14 şahıstan 13'ü gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek ile başkaları adına düzenlenmiş çek ve senet ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar ilk işlemleri için emniyete götürüldü. - BURSA

Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Toplu tecavüz sanıkları üçüncü kez hakim karşısına çıktı
Yargıtay'dan emsal karar: Düğün yapmamak boşanma sebebi Asker eğlencesinde patlayan havai fişek ortalığı savaş alanına çevirdi! Olay anı kameraya yansıdı Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:08:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 ayrı adreste eş zamanlı tefeci operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]