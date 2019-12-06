Son Dakika Haberleri: 20 ayrı suçtan aranan şahıs Ilıca'da yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 20 ayrı suçtan aranan şahıs Ilıca'da yakalandı - Son Dakika

20 ayrı suçtan aranan şahıs Ilıca'da yakalandı

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma 20 ayrı suçtan aranan kaçak şahsı yakaladı.

20 ayrı suçtan aranan şahıs Ilıca'da yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de jandarma 20 ayrı suçtan aranan kaçak şahsı yakaladı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 20 ayrı suçtan arama kaydı bulunan G.E. isimli şahsın Balya ilçesi Ilıca mahallesinde bir işletmede olduğu bilgisine istinaden bölgede icra edilen kimlik kontrolünde, sahte kimlik ibraz eden G.E. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmada gerekli adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip G.E. İvrindi K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:17 Kaynak: İHA
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