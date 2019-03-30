Son Dakika Haberleri: 20 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Tatile Giderken Yakalandı

20 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Tatile Giderken Yakalandı

57 dakika önce

Eskişehir'de 'kasten adam öldürmek' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs, Mersin ve Eskişehir polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

20 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Tatile Giderken Yakalandı, System.String[]
Eskişehir'de 'kasten adam öldürmek' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs, Mersin ve Eskişehir polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 2009 yılında K.C.'nin silahla öldürülmeye teşebbüs olayına karışan ve hakkında 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Tuncay A.'nın (35) yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri tarafından aranan Tuncay A.'nın kiralık bir araçla tatil amacıyla Akdeniz bölgesine gittiği öğrenildi. Bunun üzerine Mersin ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Tuncay A. üzerinde taşıdığı sahte kimlikle Mersin'de yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:39 Kaynak: İHA

Polis, Mersin, Eskişehir, 3. Sayfa
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