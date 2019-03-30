20 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Tatile Giderken Yakalandı
57 dakika önce
Eskişehir'de 'kasten adam öldürmek' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs, Mersin ve Eskişehir polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Eskişehir
'de 'kasten adam öldürmek' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 20 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs, Mersin
ve Eskişehir polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 2009 yılında K.C.'nin silahla öldürülmeye teşebbüs olayına karışan ve hakkında 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan Tuncay A.'nın (35) yakalanması için çalışma başlattı. Polis
ekipleri tarafından aranan Tuncay A.'nın kiralık bir araçla tatil amacıyla Akdeniz
bölgesine gittiği öğrenildi. Bunun üzerine Mersin ve Eskişehir Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda Tuncay A. üzerinde taşıdığı sahte kimlikle Mersin'de yakalandı. Yakalanarak gözaltına alınan şahsın emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 11:39 Kaynak: İHA
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