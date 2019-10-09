Son Dakika Haberleri: 20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı

20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı

21 dakika önce

20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı Elazığ'da 23 yıl hapis cezası ve 20 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanıp tutuklandıELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 ayrı suçtan aranan ve 23...

20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı

Elazığ'da 23 yıl hapis cezası ve 20 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan şüpheli jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanıp tutuklandı

ELAZIĞ - Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 20 ayrı suçtan aranan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli A.T. düzenlenen operasyonla yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, hakkında 20 ayrı suçtan arama kaydı ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli A.T.'nin yakalanması için çalışma yaptı. Jandarma ekiplerinin çalışmasında şüphelinin Akçakiraz Beldesi Zafer Mahallesi'nde bir adreste olduğu tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli A.T. yakalanarak gözaltın alındı. Jandarma da işlemi tamamlanan şüpheli bugün adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Tutuklanan zanlının hakkında, 'Tehdit', 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs', 'Korku, Kaygı veya Panik Yaratabilecek Tarzda Silahla Ateş Etme', 'Hakaret', 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Mala Zarar Verme' ve 6136 Silahlı Kanuna Muhalefet, Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması" gibi suçlarının olduğu öğrenildi.

20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 06:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti Barış Pınarı Harekatı'nın amacını duyurdu!
Tüm partiler Barış Pınarı Harekatı'na destek verirken HDP'nin tavrı dikkat çekti Son Dakika: Harekat hızlı ilerliyor! 25 kilometre içeri girildi Türkiye'nin başlattığı harekat sonrası altın ve dolar yükselişe geçti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 18:59:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 ayrı suçtan aranıyordu, jandarma tarafından yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]