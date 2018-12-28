20 Bin 27 Sendika Üyesini İlgilendiren Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Ziraat Bankası ile Öz Finans İş Sendikası arasında 2019 ve 2020 yılını kapsayan 20 bin 27 sendika üyesini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ziraat Bankası ile Öz Finans İş Sendikası arasında 2019 ve 2020 yılını kapsayan 20 bin 27 sendika üyesini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Ziraat Bankası çalışanları, Kasım ayı enflasyonu baz alınarak enflasyon artı 2 ve alt grup çalışanlara enflasyon artı 4 oranında zam ve bazı sosyal haklar elde etti.



Ziraat Bankası ile Öz Finans İş Sendikası arasında 20 bin 27 sendika üyesini ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalandı. Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir yıl olan 2018'de hayal gibi görülen enflasyonun üzerinde alınan zamlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın'a teşekkür etti.



Ziraat Bankası Eğitim Bölüm Başkanlığında gerçekleşen imza töreninde imzaları Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılıç, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Başkanı Fikrettin Aksu, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Himmet Aksoy attı. İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Himmet Aksoy, toplu iş sözleşmesinin kazanımları ile ilgili bir sunum yaptı. Aksoy, sendika üyesi olan banka çalışanlarına zamlara ek olarak aylık 140 lira ek ödeme, Para Grup Merkezi'nde çalışanlara ise aylık 75 lira ek ödeme yapılacağını anlatarak, kazanımları açıkladı.



Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Başkanı Fikrettin Aksu, "Belli bir refah puanı üzerinden belli bir mutabakata ulaştık. İyi bir sözleşme olduğunu düşünerek herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.



Öz Finans İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ali Kılıç ise, Türkiye'nin bulunduğu ekonomik durum içerisinde sağlanan mali hakların kayda değer artışlar olduğunu belirterek, "Bankamız sendikanın taleplerine çok olumlu yaklaştı. Genel Müdürümüz Sayın Hüseyin Aydın, taleplere çok olumlu yaklaşarak aynı görüşte olduklarını beyan ettiler ve bu sonuçlar alındı" ifadelerini kullandı.



Bu yılın Türkiye ekonomisi için oldukça sıkıntılı bir yıl olduğunu anlatan Öz Finans İş Sendikası Genel Başkanı Eroğlu, şunları kaydetti:



"İki defa döviz artışı sıkıntısı yaşandı. Sadece döviz artışı ile bu kalmıyor. Yabancı paralar değer kazanırken Türk parası değer kaybediyor, bunun ile enflasyon artıyor, fiyatlar genel seviyesi artıyor, kriz eve kadar yansıyor. Maalesef böyle bir dönemde bir sendika için toplu iş sözleşmesi imzalamak oldukça zor olan bir şey. Ondan dolayı enflasyon üstüne bir zam alınmanın zor olduğu ve yüzde 7 zam alınacağı yönünde üyelerimizden de birçok paylaşım aldık. Biz taleplerimizi bankaya ilettiğimizde virgül dahi oynatılmadan kabul gördü. Zam talebimizi yaptığımızda Genel Müdürümüz Sayın Hüseyin Aydın destek vererek olduğu gibi kabul gördü. Kasım enflasyonu artı 2 hayal deniyordu ama bütün arkadaşlarımıza uygulanacak. Enflasyon artı 4 ise alt grup arkadaşlara yani asistan, güvenlik birimlerinde çalışanlara uygulanacak. 2 yıllık bir sözleşme imzaladık. Gelecek yıl da yine enflasyon artı 2 ve 4 olarak uygulanacak. Bankamızda, sendikamızda çalışanların lehine bir karar aldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak'a, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz Sayın Hüseyin Aydın'a, İnsan Kaynakları Grup Başkanımız Fikrettin Aksu'ya, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Sayın Himmet Aksoy'a ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum." - ANKARA

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