20 bin baş hayvanın aşıları karşılanacak

Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Konyaaltı Belediye Başkanlığı arasında protokol imzalandı. Protokol kapsamında 20 bin baş hayvanın devlet programlı aşıları Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanacak.



Konyaaltı Yaylalarında hayvancılık ile uğraşan ailelere destek olmak amacıyla yapılan protokolde 20 bin baş hayvanın devlet programlı aşıları Konyaaltı Belediyesi tarafından karşılanacak. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık işletmelerinde salgın ve ölümlere neden olan ihbarı mecburi hastalıklara karşı programlı olarak yürütülen ve hastalık çıkışına bağlı olarak Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü Döner Sermayesince temin edilen aşıların ve hayvan kayıt altına alınmasında kullanılan büyükbaş, küçükbaş küpelerinin bedelinin (uygulama ücreti hariç) Konyaaltı Belediye başkanlığınca karşılanması ve uygulamanın Konyaaltı İlçe Tarım Orman Müdürlüğü elamanlarınca yapılması, aşı uygulamaları ile hayvanlardan insanlara geçen zoonoz hastalıkların engellenerek toplum sağlığının korunması, hayvanlarda salgınlara neden olan hastalıklarla mücadele ederek hayvan sağlığının korunması, verim kayıplarının engellenerek sürdürülebilir ve kazançlı hayvancılığı sağlanması. Küpe uygulamaları ile hayvanları kayıt altına almak buna bağlı olarak hayvan hastalıklarıyla mücadelede başarılı olmak, hayvan hareketlerini kontrol altına alarak salgın hastalıkların yayılmasını engellemek, gerçekçi hayvancılık politikalarının oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla protokol düzenlendi. - ANTALYA