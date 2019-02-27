Son Dakika Haberleri: 20 Bin Doktor Irak'ı Terk Etti

20 Bin Doktor Irak'ı Terk Etti

50 dakika önce

Irak'ta ölüm tehditleri ve düşük maaş gibi sebeplerle 20 bin doktorun ülkeyi terk ettiği açıklandı.

20 Bin Doktor Irak'ı Terk Etti, System.String[]
Irak'ta ölüm tehditleri ve düşük maaş gibi sebeplerle 20 bin doktorun ülkeyi terk ettiği açıklandı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf Bedir, başkent Bağdat'ta yaptığı basın açıklamasında, "Son yıllarda ölüm tehditleri başta olmak üzere maaş düşüklüğü ve diğer şiddet meselelerinden dolayı yaklaşık 20 bin doktor ülkeyi terk etti." dedi.

Bedir, bazı aşiret mensupları tarafından yapılan saldırı ve tacizlerin de doktorların Irak'tan ayrılıp başka ülkelerde yeni bir hayata başlamalarında etken olduğunu söyledi.

Iraklı doktorların yurt dışına göç etmesinden dolayı sağlık hizmetlerinde sıkıntı yaşandığını vurgulayan Bedir, "Halihazırda yurt dışında ikamet eden Iraklı uzman doktorları, ülkemizde hizmet vermeleri için ikna etme çabası yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Bedir, Irak'taki mevcut doktor sayısına ilişkin bilgi vermedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:00 Kaynak: AA

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