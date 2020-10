20 bin hektar arazide bitki çeşitliliğini araştırıyor - Son Dakika

ERZURUM'un Olur ilçesinde, Dutlu Dağı ve çevresindeki 9 köyde endemik bitki araştırması yapılıyor. Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nde başmühendis olarak görev yapan Mehmet Önal, 20 bin hektar alanda, bölgenin bitkisel çeşitliliğinin tespit edildiğini, tıbbi ve aromatik açıdan önemli türlerin belirleneceğini söyledi.

Doğu Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitü Müdürlüğü Başmühendisi Mehmet Önal, Karadeniz iklimine yakınlığı ile bilinen Olur ilçesindeki Dutlu dağı ve çevresinde yer alan 9 mahallede endemik bitki araştırması başlattı. 900 metre rakımdan 2 bin 530 metre yüksekliğe kadar yaklaşık 20 bin hektar alanda yapılan araştırmayı 3 yıldan beri yürüten Başmühendis Önal, araziyi adım adım geziyor. Doğu Karadeniz 'in güney doğu kısmında yer alan Dutlu Dağı ve çevresinin flora ve bitkilerinin vejetasyon (bitki örtüsü) yapısını inceleyen Önal, Ormanağzı, Dutlu, Günlüce , Yolboyu, İriağaç, Tekeli , Kaledibi, Coşkunlar ve Köprübaşı mahallelerindeki bitki çeşitlerini de tek tek not alıyor. Araştırma kapsamındaki Dutlu Dağı'nın Karadeniz ikliminin yanı sıra karasal iklim özelliği de taşıdığını aktaran Başmühendis Önal, "Dolayısıyla her iki bölgeye ait bitki türlerini barındırmaktadır. Alanın topoğrafik yapısı, iklim, jeomorfolojik ve toprak özellikleri bitki tür çeşitliliğinin oldukça zengin olmasını sağlamıştır. 900- 2 bin 530 metre yükseltiler arasında bulunan araştırma alanı, dikey yöndeki yükselti farkları, sahadaki doğal bitki örtüsünün dağılımını da etkilemiş. 2018 yılında başlayan arazi çalışmaları neticesinde aralarında çok sayıda endemik bitkinin de bulunduğu 900'e yakın tür tespit ettik. Çalışmanın tamamlanması planlanan 2022 yılı sonuna kadar bu sayının daha da artmasını tahmin ediyorum" dedi.

Başmühendis Mehmet Önal, 1 yıl sonra tamamlanacak çalışma ile alanın bitkisel tür çeşitliliğinin tespit edilmesinin yanı sıra tıbbi ve aromatik açıdan öneme sahip bitkilerin de belirlenmesinin amaçlandığını, yeni bitki türleriyle Türkiye'nin biyolojik çeşitliliğine katkı sağlanacağını kaydetti.