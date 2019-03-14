20 Bin Kadın İstihdam Edilecek"

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 1 Nisan'dan sonra hayata geçirecekleri projelerle 20 bin kadının 2,5 yıl içinde istihdam edileceğini belirtti.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, 1 Nisan'dan sonra hayata geçirecekleri projelerle 20 bin kadının 2,5 yıl içinde istihdam edileceğini belirtti.



Zeybekci'nin basın bürosundan yapılan açıklamada, Kadın Adayları Destekleme Derneği üyeleriyle bir araya gelen Zeybekci, İzmir'in 30 ilçesinde 6 kadın başkan adayı, 115 kadın meclis üyesi adayı gösterdiklerini dile getirdi.



Kadınların her alanda güçlü şekilde yer alması ve temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Bu konularda söze değil icraata bakılması gerekiyor. Bakan olduğum dönemde ihracatçı birlikleri başkanlarıyla yaptığımız toplantı sonrasında fotoğraf çekiminde tek bir kadın üye olduğunu ve onun da arkada kaldığını fark ettik. Bunun üzerine en az 3 şehrin temsilcisinin kadın olması zorunluluğu getirdik. Bunun olabilmesi için de kadın üyeler yönetime girdi. Şu an sanayi odaları, ticaret odaları yönetimlerinde kadınlar var. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de bunun en güzel örneklerinden. Kadınların desteklenmesiyle ilgili herşeyin altına imza atacağım. 1 Nisan'dan sonra hayata geçireceğimiz projelerle 20 bin kadın 2,5 yıl içinde istihdam edilecek."



İzmir'de yaşanan alt yapı sorunlarına da değinen Zeybekci, şunları kaydetti:



"21'inci yüzyılın ilk çeyreği biterken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler yolculuğunda yarış dışı kalmış İzmir var. Türkiye'deki ortalamanın çok üzerinde işsizlik, genç işsizlik, kadın işsizliği oranlarının bulunduğu bir şehrimiz var. Acaba çöplerin dağlara atılması, Üçkuyular İskelesi'nin yanından künklerden kanalizasyonun körfeze akıtılması, yağmur suları nedeniyle yağışlarda şehri kanalizasyon basması, 500 bin nüfusun olduğu Karabağlar'da tek tiyatro, konferans salonu bulunmaması, art arda çalınan korna sesleri, Türkiye'nin diğer şehirlerinde olmayan bu manzaralar İzmir'de kanıksandı mı acaba?"



Kadınların desteklenmesine yönelik KADER tarafından hazırlanan taahhütnameye imza atan Nihat Zeybekci, bu konuyu taahhüde atılan imzayla değil yaşam biçimi olarak kabul ettiğini, geçmişinde bunun çok sayıda örneklerinin görülebileceğini sözlerine ekledi.

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