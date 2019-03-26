Son Dakika Haberleri: 20 Bin Kadın İstihdam Edilecek"

20 Bin Kadın İstihdam Edilecek"

16 dakika önce

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, Cumhur İttifakının seçimleri kazanmasıyla birlikte 20 bin kadının istihdamına yönelik projenin hayata geçirileceğini bildirdi.

20 Bin Kadın İstihdam Edilecek
AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin eşi Ayşen Zeybekci, Cumhur İttifakının seçimleri kazanmasıyla birlikte 20 bin kadının istihdamına yönelik projenin hayata geçirileceğini bildirdi.

Ayşen Zeybekci, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Aliağa ilçesinde, İlçe Kadın Kolları Teşkilatını ziyaret ederek, düzenlenen ev toplantısına konuk oldu.

Aliağa'ya, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Gerçek Tekin'le birlikte gelen Zeybekci'ye, AK Parti Aliağa Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım eşlik etti.

Kadınların sevgi gösterileriyle karşılanan Zeybekci, İlçe Başkanlığında teşkilat üyesi kadınlarla yaptığı toplantıda bu enerji ve motivasyonu kaybetmeden çalışmaların inanarak ve aynı heyecanla sürdürülmesini istedi.

Zeybekci, İzmir'in Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini yakalayabilmesi için AK Parti'nin gönül ve hizmet belediyeciliğine ihtiyaç duyduğunu dile getirdi.

Ayşen Zeybekci daha sonra Yeni Mahalle'de bir evde organize edilen toplantıda mahalle sakini kadınlarla bir araya geldi.

Zeybekci, burada yaptığı konuşmada ise 1 Nisan'dan sonra İzmir'de kadın istihdamına yönelik çok sayıda projenin hayata geçirilmesinin planlandığı bilgisini verdi.

Cumhur İttifakının İzmir'de seçimleri kazanmasıyla özellikle kadınların istihdamına yönelik önemli adımların süratle atılacağını belirten Zeybekci, şöyle konuştu:

"20 bin kadınımız, 2.5 yıl içinde istihdam edilecek. Kurulacak atölyelerin tüm masrafları belediye tarafından karşılanacak, stopaj ve vergi maliyetlerini ise ilgili bakanlıklar üstlenecek. Hedef pazardaki halıcılarla görüşüldü. Emek maliyetinin yüksekliği nedeniyle Afganistan, Pakistan, Çin'de üretilmeye başlanan ve özelliğini yitirme yolundaki Türk halıları da böylelikle tekrar canlanmış olacak. Aynı atölyelerde halıcılığın yanında el sanatlarımızla da kadınlarımıza destek verilecek. Organize sanayi bölgeleri, turizm yatırım alanlarını planlanıp, yatırımcılara cazip hale getirilecek. İstihdamı artırıcı her türlü çalışma için projeler hazır."

Kadınlara güvendiğini dile getiren Zeybekci, oyunuzu kendiniz ve İzmir için kullanın çağrısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:54 Kaynak: AA

İzmir, AK Parti, Politika
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