Eminevim'in ev hediyesi sahibini buldu - Son Dakika

Eminevim'in ev hediyesi sahibini buldu

22.03.2021 11:29
Eminevim'in ev hediyesi sahibini buldu, System.String[]

Eminevim'in 30. yılı kapsamında geçen ekim ayında başlattığı "Kayıt Ol Kazan, Tavsiye Et Kazan" kampanyasının çekilişi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Eminevim'in 30. yılı kapsamında geçen ekim ayında başlattığı "Kayıt Ol Kazan, Tavsiye Et Kazan" kampanyasının çekilişi İstanbul'da gerçekleştirildi.

Eminevim'nden yapılan açıklamaya göre, noter ve Milli Piyango yetkilileri huzurunda gerçekleştirilen çekilişi, on binlerce kişi Eminevim YouTube kanalı, Facebook hesabı ve web sitesi üzerinden canlı olarak takip etti. 4 ay boyunca devam eden ve Türkiye genelinde yoğun ilgi gören ev ödüllü kampanyanın kazananı Ordu'dan Yeliz B. oldu.

Faizsiz araç sahibi olmak için Eminevim'e kayıt yaparak kampanyaya katılma hakkı kazanan Yeliz B., aracını teslim aldığı güne denk gelen 19 Mart Cuma günkü çekiliş sonrasında ev hediyesini kazandığını öğrendi. Aldığı haberle çifte mutluluk yaşayan talihli isim, kampanyanın büyük ödülü olan 600 bin TL değerindeki 2+1 konseptli evin sahibi oldu.

Aynı gün hem araç hem de hediye evin sahibi olan Yeliz B., çekiliş törenine canlı yayınla bağlanarak yaptığı açıklamada, büyük bir şaşkınlık içinde olduğunu ve tarifsiz bir mutluluk yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir süre önce faizsiz araç sahibi olmak için Eminevim'e kayıt oldum ve o esnada kampanyaya da katıldım. Bugün ise aracımı teslim aldığım sırada beni aradılar ve ev ödüllü büyük kampanyanın kazananı olduğumu söylediler. Mutluluğum ikiye katlandı. Şaşkınlığımı hala üzerimden atamıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Eminevim'e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Çekilişle belirlenen ev ödülünün teslimi, gelecek haftalarda törenle gerçekleşecek.

20 bini aşkın kişi hediye evin sahibi olabilmek için başvurdu

Hediye edilen evin sahibi olabilmek için 20 bin 210 kişi Eminevim'e kayıt yaparak başvuruda bulunurken, tavsiye ederek katılanlarla birlikte toplam çekiliş hakkı 21 bin 195 oldu.

Ekim ayında başlayan ev ödüllü "Kayıt Ol Kazan, Tavsiye Et Kazan" kampanyasının büyük ödülünü kazanmak için yapılan 20 bin 210 başvuruyla 3,2 milyar lira düzeyinde ev ve otomobil finansman talebi toplandı.

Eminevim'in ev hediyesi sahibini buldu
Eminevim'in ev hediyesi sahibini buldu
Eminevim'in ev hediyesi sahibini buldu
Eminevim'in ev hediyesi sahibini buldu

Türk Lirası, İstanbul, Ocak, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eminevim'in ev hediyesi sahibini buldu - Son Dakika


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