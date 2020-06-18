20 bin kök kenevir ve 8 kilo esrara 1 tutuklama - Son Dakika

20 bin kök kenevir ve 8 kilo esrara 1 tutuklama
Samsun'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 bin kök kenevir bitkisi ve 8 kilo kubar esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Samsun'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 20 bin kök kenevir bitkisi ve 8 kilo kubar esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, Çarşamba ilçesine bağlı Değincek Mahallesi'nde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Ağcagüney Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda Y.T.'ye ait evde ve etrafında aramalar yapılmıştı. Yapılan aramalar neticesinde jandarma ekipleri 20 bin kök kenevir bitkisi ve 8 kilo kubar esrar maddesi ele geçirmişti. Ele geçirilen kenevir ve esrarla ilgili gözaltına alınan Y.T. ve K.T., işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesine sevk edildi. Y.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, K.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 11:31 Kaynak: İHA
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