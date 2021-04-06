20 bin lale toprak ile buluştu - Son Dakika

20 bin lale toprak ile buluştu
06.04.2021 12:55
Kastamonu Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte 20 bin laleyi toprakla buluşturdu.
Kastamonu Belediyesi, bahar ayının gelmesiyle birlikte 20 bin laleyi toprakla buluşturdu.
Bahar ayının gelişiyle birlikte birçok noktada çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi, kent merkezindeki parkları ve caddeleri lalelerle süsledi. Türklerin dünyaya hediye ettiği hazine olarak bilinen lale bitkisi baharın müjdeleyicisi olarak biliniyor. Kastamonu Belediyesi, il merkezinde yaptığı çalışma doğrultusunda 20 bin laleyi toprakla buluşturdu. Lalelerin dikildiği alanlarda görsel bir şölen oluşurken Kastamonu Belediye ekipleri, her noktada çalışmalarını sürdürüyor. - KASTAMONU
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