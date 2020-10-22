20 bin lira değerinde sahte para ele geçirildi - Son Dakika

20 bin lira değerinde sahte para ele geçirildi
22.10.2020 09:34
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 20 bin 600 TL değerinde 206 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 20 bin 600 TL değerinde 206 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) polisi, uzun süredir takip ettikleri piyasaya sahte para sürmeye hazırlanan üç kişiyi yakalamak üzere düğmeye bastı. Nazilli yakınlarında, geldikleri araçla yakalanan F. A., Ş. A. ve A S.isimli şahısların bulunduğu araç içerisinde yapılan aramada toplam 20 bin 600 TL değerinde 206 adet sahte 100 TL'lik banknot ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başaltıldı. - AYDIN
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