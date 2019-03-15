Son Dakika Haberleri: 20 Bin Lira Dolandırılan Genç Ölmek İstedi

20 Bin Lira Dolandırılan Genç Ölmek İstedi

46 dakika önce

Adana'da arkadaşı tarafından 20 bin lira dolandırıldığını ileri süren bir kişi evinde başına pompalı tüfek dayayarak intihar etmek istedi.

20 Bin Lira Dolandırılan Genç Ölmek İstedi, System.String[]
Adana'da arkadaşı tarafından 20 bin lira dolandırıldığını ileri süren bir kişi evinde başına pompalı tüfek dayayarak intihar etmek istedi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Hanedan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan B. adlı kişi mağdur olduğunu söyleyen arkadaşına 20 bin lira borç para verdi. Ancak bu parayı bir türlü alamadı. Bir özel şirkette işçi olarak çalışan Seyhan B. bu nedenle bunalıma girdi. Seyhan B. evinde pompalı tüfeği başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Aile hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis şahsı ikna etmeye çalıştı. Seyhan B.'nin ailesi de onu ikna etmeye çalıştı. Genç, yaklaşık 20 dakika boyunca başına dayadığı pompalı tüfekle bekledi. Seyhan B. polis ve ailesi tarafından güçlükle ikna edildi. Daha sonra ambulansa götürülen Seyhan B'nin annesi gözyaşlarına boğuldu. Genç daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken evden iki pompalı tüfek çıktı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:08 Kaynak: İHA

Adana, Genç, Seyhan, 3. Sayfa
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