Son Dakika Haberleri: 20 bin liralık soygunun şüphelisi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa 20 bin liralık soygunun şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

20 bin liralık soygunun şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

20 bin liralık soygunun şüphelisi tutuklandıBURSA - Bursa'daki 20 bin liralık süpermarket soygunun şüphelisi tutuklanırken, kasiyer kız arkadaşı serbest kaldı.

20 bin liralık soygunun şüphelisi tutuklandı

BURSA - Bursa'daki 20 bin liralık süpermarket soygunun şüphelisi tutuklanırken, kasiyer kız arkadaşı serbest kaldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Altıparmak semtinde bulunan süpermarkette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli, markete yüzünü montunun şapkasıyla kapatmış halde girdi. Rafların arasında gezerek kasanın boşalmasını bekledi. Bu sırada kasanın kenarında poşet içerisinde duran 20 bin lirayı alarak hızla dışarı kaçıp kayıplara karıştı. Durumu fark eden market görevlileri hemen polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledikten sonra soygunun gerçekleşmesinde yardım eden kız arkadaşıyla birlikte Kırıkkale'ye doğru yola çıktıkları yolcu otobüsünde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli S.E. tutuklanırken, kız arkadaşı K.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

20 bin liralık soygunun şüphelisi tutuklandı

Sabah, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:17 Kaynak: İHA
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