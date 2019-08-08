Son Dakika Haberleri: 20 bin liralık ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştılar
Son Dakika 3. Sayfa Haber

20 bin liralık ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştılar

1 saat önce

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evden yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar kayıplara karıştı.

20 bin liralık ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştılar, System.String[]
Sinop'un Türkeli ilçesinde bir evden yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan şahıslar kayıplara karıştı.

Alınan bilgiye göre, Burhan Erünsal'a ait Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde bulunan eve giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler, evin yatak odasında bulunan yaklaşık 20 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen ekipler, evde parmak izi çalışması yaptı. Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kimliği belirsiz kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. - SİNOP
Atatürk Caddesi, Türkeli, Sinop, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çanakkale'deki altın ve gümüş madeni arama çalışmaları: Akşener nöbete katılacak
Belediyelerde akraba atamaları ve işten çıkarma tartışmaları Yolda tartıştığı ATO meclis üyesini sokak ortasında öldürüp karakol önünde intihar etti Eski karısını bıçaklayıp öldürdükten sonra ona sarılıp ağladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 20:33:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 20 bin liralık ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]