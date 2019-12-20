20 bin öğretmen alınacak - Son Dakika
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20 bin öğretmen alınacak

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen alımına ilişkin başvuruların 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin öğretmen alımına ilişkin başvuruların 6-10 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

(İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:05 Kaynak: İHA
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