Son Dakika Haberleri: 20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı

1 saat önce

MEB'in ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı.

20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı, System.String[]
MEB'in ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı. Başvurular, 1 Nisan'da sona erecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:42 

1 Nisan, Ekonomi
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