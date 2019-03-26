20 bin öğretmen ataması için başvurular başladı
1 saat önce
MEB'in ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı.
MEB'in ataması yapılacak 20 bin sözleşmeli öğretmen kadrosu için başvurular başladı. Başvurular, 1 Nisan'da sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:42
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